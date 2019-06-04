Социалисты настаивают на должности спикера парламента Молдовы

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Переговоры социалистов с представителями блока ACUM, которые состоялись во вторник, не принесли особых результатов, сообщила журналистам лидер ПСРМ Зинаида Гречаная.

"Состоялись дискуссии до обеда и после. К сожалению, позиции остались прежними. В том числе, наши коллеги из блока ACUM настаивают проголосовать за премьера и спикера со стороны ACUM, а также за их пакет законов, "а потом посмотрим". Мы, как политическая сила, которая заручилась наибольшей поддержкой избирателей, не можем допустить этого", - уточнила политик.

По словам Гречаной, социалисты не собираются отказываться от поста спикера парламента.

"Они пошли думать. Нам нечего думать, потому что у нас четкая позиция после консультаций в рамках фракции", - добавила она.

Говоря о предложении демократов, которые пригласили социалистов на переговоры, Гречаная отметила, что необходимо обсудить этот вопрос на республиканском совете ПСРМ. По ее словам, тоже самое касается и блока ACUM.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля.

Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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