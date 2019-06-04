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Козак: мы будем активны в переговорах по Приднестровью - до урегулирования

CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Политика
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Такое заявление сделал вице-премьер РФ, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак по итогам встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

ТИРАСПОЛЬ, 4 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье с визитом побывал вице-премьер РФ, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера. Темы урегулирования приднестровского конфликта, предоставления российского гражданства соотечественникам и помощи Российской Федерации региону стали основными в беседе с главой региона Вадимом Красносельским.

"В ходе встречи мы договорились по актуальным вопросам функционирования экономики, социальной сферы, о методической, организационной, материальной помощи, которую может оказать Российская Федерация для того, чтобы жители Приднестровья чувствовали себя комфортно, насколько это возможно в существующих условиях", - сказал Козак.

CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
Вадим Красносельский встретился с Дмитрием Козаком

Вице-премьер РФ напомнил, что Россия активно участвует в переговорном процессе по урегулированию приднестровской проблемы. Он обратил внимание на то, что в работе формата "5+2" есть некоторые текущие вопросы, которые никак не могут быть решены в силу географического положения Приднестровья, и это возможно сделать только в рамках переговоров с Кишиневом.

"За последние годы часть из этих социально-бытовых вопросов, вопросов экономической деятельности были решены, и мы дальше будем активно участвовать в этом процессе – до тех пор, пока он не будет урегулирован окончательно", - подчеркнул Козак.

По его словам, в Тирасполе обсудили также вопрос получения приднестровцами российского гражданства.

Павел Филип и Дмитрий Козак
© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Филип встретился с Козаком: что обсудили политики

"Вопрос носит, скорее, казуистический, юридический характер. Рассмотрим его совместно с МИДом и найдем соответствующее решение. Все люди, которые имеют право на получение гражданства в соответствии с документами, должны им воспользоваться", - отметил вице-премьер.

Лидер Приднестровья напомнил, что Российская Федерация является важным партнером, посредником и гарантом в диалоге между Кишиневом и Тирасполем. По его утверждению, тот прогресс, который наблюдается в переговорном процессе, происходит благодаря в том числе российской стороне.

Красносельский особо выделил сотрудничество с Россией в области миротворчества.

"Это очень важное для нас направление – сохранение российского военного присутствия. Мы не отделяем миротворцев от группы войск Российской Федерации, которая расквартирована в Приднестровье", - сказал он.

Лидер Приднестровья также обратил внимание на многолетнее экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество России с регионом.

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Теги:
переговоры, переговоры "5+2", молдо-приднестровское урегулирование, приднестровское урегулирование, президент РФ, спецпредставитель, Вадим Красносельский, Дмитрий Козак, Приднестровье
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