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Администрация президента Молдовы

Додон рассказал, повлияли ли визиты иностранных гостей на ситуацию в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава республики считает, что следующие правительство и парламентское большинство должны быть "рукопожатными" как на Западе, так и на Востоке.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подвел итоги визитов иностранных гостей в республику, отметив, что трое представителей "основных стратегических партнеров на Востоке и на Западе, безусловного, взбудоражили внутреннюю молдавскую политику".

В столицу Молдовы в понедельник практически одновременно прибыли представители ведущих мировых "тяжеловесов" - вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, еврокомиссар Йоханнес Хан и директор отдела по Восточной Европе в Госдепартаменте США Брэдли Фреден. Приехали они накануне принятия в Кишиневе судьбоносных решений. Молдавские политики уже на финишной прямой, и перед ними стоит все тот же выбор между двумя дорогами - либо создание правящего большинства, либо досрочные выборы.

"Повлияли ли эти визиты? Мне кажется, что может быть кардинально нет, потому что за эти два дня не было озвучено о создании коалиции, но то, что они зашевелись, мы это почувствовали. Я сторонник, чтобы мы здесь сами создавали коалиции. Народ уже три месяца ждет...", - сказал Додон в интервью одному из местных СМИ.

По его словам, такого большого промежутка, когда партии не могут сформировать коалицию, не было никогда.

"У меня есть маленькая надежда, что за оставшиеся четыре дня что-то прояснится", - подчеркнул президент.

Президентура РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Коалиция или выборы: зачем в Кишинев приехали три зарубежных дипломата

По его словам, важно, чтобы следующие правительство и парламентское большинство были "рукопожатными" как на Западе, так и на Востоке. Глава государства отметил, что у основных партий, пробившихся в парламент, разные идеологии, геополитические видения, и потому очень не просто найти общий язык.   

"На всех этих встречах я проводил идею взвешенной внешней политики. То есть надо дружить со всеми. Мы не будем антироссийскими, или антиевропейскими, или антиамериканскими. Мы будем исходить из наших национальных интересов. Вот вокруг этого можно что-то создать. Как усадить партии за стол переговоров, чтобы они об этом договорились? А было предпринято много подобных попыток, но пока что это не произошло", - отметил Додон.

Он отметил, что практически одновременный визит иностранных гостей в Кишинев не был спланирован заранее.

"Не сказал бы, что это было согласовано. Если бы это было действительно так, то они бы встретились. Но такой встречи не было", - сказал молдавский президент.

Характеризуя приезд Козака в Молдову, Додон отметил, что "это был успешный визит", после которого общение будет продолжено в ближайшие дни в рамках Петербургского международного экономического форума.

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