Додон прокомментировал заявление Козака о смене избирательной системы в РМ

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление вице-премьера правительства России Дмитрия Козака, озвученное в рамках его визита в республику и касающееся смены избирательной системы страны.

В частности, Козак заявил, что, "если досрочные выборы состоятся в ближайшее время, то тем, кто исповедует исключительно европейский путь, следовало бы прислушаться к рекомендациям ЕС, Венецианской комиссии, и поменять избирательную систему, чтобы она была максимально прозрачной и понятной, чтобы ее результатом был четко продемонстрирован выбор молдавского народа".

"Считаю, что проблема не в избирательной системе, а в процессе. Это разные вещи. Система сама эффективно работает во многих странах, и в Молдове она тоже может быть эффективной. Если бы не эта система, то очень много депутатов не попали бы в парламент, в том числе, из блока ACUM", - сказал он.

Поэтому, как считает Додон, важнее поменять все, что касается избирательного процесса и того, кто его контролирует. "Поэтому если и будет какая-то другая коалиция, не с участием Демократической партии, то, конечно, надо смотреть и по избирательному процессу. Это и по ЦИК, и по многим другим вещам. Если будут поставлены какие-то условия в каком-то коалиционном формате, что нужно менять систему, то надо садиться и обсуждать", - сказал он.

По его словам, "заявление Козака - очень интеллигентный и правильный шаг навстречу нашим проевропейским партнерам, который показывает открытость – ребята, вы на этом настаиваете, а мы поддержим".

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"Очень сильный переговорщик Дмитрий Николаевич. Было несколько таких очень правильных ходов, по моему мнению. Думаю, это где-то и правых взбудоражило. Было много комментариев. Это был удачный шаг с его стороны", - заключил Додон.

Летом 2017 года молдавские депутаты проголосовали за переход к смешанной избирательной системе. До этого выборы в парламент республики проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат. Так, 24 февраля 2019 года граждане республики впервые выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Конституционный суд 9 марта признал результаты и утвердил мандаты избранных депутатов. Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы - Партия социалистов, которая поддерживает действующего президента Додона и выступает за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, получила 35 мандатов, Демократическая партия во главе с Владимиром Плахотнюком — 30 мандатов, правый блок ACUM - 26 мандатов, партия "Шор" - семь. Также в парламент прошли три независимых кандидата. В законодательном органе 101 место, ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство для создания правительства.

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