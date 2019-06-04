Додон: досрочные парламентские выборы в Молдове вероятны на 80-90%

Глава государства рассказал о том, каковы шансы у страны избежать досрочных выборов в парламент, а также о том, когда состоится заседание Республиканского совета Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что вероятность досрочных парламентских выборов в стране составляет 80-90%, но не исключает, что партии смогут договориться о создании большинства и формировании правительства.

"Вероятность досрочных выборов на сегодняшний день очень высока... 80-90%, но не 99%. Оставлю 15-20% шансов договориться. Если это будет до 21 июня, то шансов больше, если до конца этой недели, то, конечно, шансов меньше. Но, думаю, что процесс пошел", - сказал Додон.

Он выразил надежду, что "к концу этой недели будет избран спикер парламента, руководство законодательного органа и будут приняты какие-то законы, чтобы запустить этот процесс".

Когда президент может распустить парламент

По мнению главы республики, сформировать парламентское большинство и правительство можно за один день, главное – чтобы у партий было такое желание. Если политсилы не договорятся, то президент вправе распустить законодательный орган. Загвоздка заключается в том, что непонятно, когда это может произойти - либо спустя три месяца после признания результатов выборов, а это было 9 марта, либо спустя три месяца с момента проведения первого заседания парламента, то есть с 21 марта.

"На днях ожидается решение Конституционного суда на мой запрос будет это 9 июня последний день для формирования большинства или 21 июня. С учетом динамики последних дней, я бы очень хотел, чтобы это было 21. Хотел бы дать шанс этим партиям договориться", - добавил Додон.

Как считает глава республики, вероятность, что это будет 9 июня, составляет 80%.

Возможные варианты развития событий

Говоря о возможных вариантах коалиции, Додон отметил, что Партии социалистов поступили предложения как от блока ACUM, так и от демократов.

По его словам, социалисты никогда не согласятся на те условия, которые сейчас выдвигает блок ACUM. Лидеры этого формирования Майя Санду и Андрей Нэстасе настаивают, чтобы им перешли посты спикера парламента, премьера и министров, а также на утверждении их пакета законов.

По его словам, "конечно, на те условия, которые они предлагают никто никогда не пойдет".

"Но дверь еще открыта. Подумайте. Осталось пару дней. Если хотите, то садитесь за стол переговоров. Социалисты не могут менять свою позицию. Это будет неправильно, чтобы партия, которая взяла первое место, отдала все правым силам и ждала пока те подумают, что будет дальше", - сказал президент.

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Второй вариант, как отметил Додон, - это досрочные парламентские выборы.

"Тут есть риски, есть бюджетные деньги, которые нужно потратить, есть много проблем. Вариант с демократами, они недавно вышли с инициативой к ПСРМ, социалисты не готовы это обсуждать, потому что нужно решение Республиканского совета. Решение в апреле было четкое – либо с правыми, либо досрочные выборы. Готовы ли обсуждать? Об этом только Республиканский совет может высказаться", - отметил глава республики.

Впрочем, как подчеркнул Додон, он не уверен, что этот вопрос вообще будет обсуждаться на заседании Республиканского совета ПСРМ, которое, по его словам, скорее всего, состоится в четверг вечером или в пятницу утром.

Он обратил внимание, что "от позиции социалистов зависит то, каково будет правительство и власть после этих выборов, либо может быть после досрочных".

"Самое позднее 7 мая состоится заседание Республиканского совета ПСРМ. И будет принято осознанное, командное решение", - сказал Додон.

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