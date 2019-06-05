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Триумфальная арка

Есть ли вероятность "Плана Козака-2": что думают в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Приднестровский вопрос: глава республики заявил, что реинтеграция страны – это один из основных национальных приоритетов Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о том, возможен ли "План Козака-2", а также о перспективах решения приднестровского урегулирования.

"Не может быть никакого плана 2, 3 или 4 какого-то российского или западного варианта по приднестровскому урегулированию. Решить приднестровскую проблему мы должны сами. Здесь договориться, по какой концепции, и после этого предложить эту концепцию нашим партнерам", - сказал Додон в эфире местного телеканала.

CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера непризнанного ПМР
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По его словам, пока не будет достигнута договоренность в Кишиневе, а потом между молдавской столицей и Тирасполем, говорить не о чем. Как считает Додон, любой американский или европейский проект будет воспринят очень осторожно со стороны России и наоборот.

"Поэтому нужно договариваться на месте. А потом молдавский проект по решению приднестровской проблемы предлагать на Западе и Востоке, чтобы поставить точку", - сказал президент.

По его словам, у Кишинева есть свое видение, как решить приднестровский вопрос. "Договоримся внутри, будем двигаться, а если не договоримся в ближайшее время, то хотя бы будем делать эти шаги навстречу друг к другу, как уже было сделано по транспорту", - сказал Додон.

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Глава республики считает, что нужно и дальше договариваться по свободному передвижению между двумя берегами Днестра.

Дмитрий Козак
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Если на каком-то этапе будет свободное передвижение, то люди уже почувствуют себя по-другому. Есть еще и важные экономические вопросы, чтобы системы были более совместимы... Что будет дальше, зависит от ситуации в Кишиневе", - добавил Додон.

По его словам, "реинтеграция страны – это один из основных национальных приоритетов Республики Молдова. Мы будем сильнее вместе".

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Попытка решить приднестровский вопрос была предпринята в 2003 году, когда подготовили к подписанию так называемый "Меморандум Козака". Однако на последней стометровке власти Молдовы в лице тогдашнего президента Владимира Воронина отказались от этого плана.

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