Несговорчивый парламент - когда президент Молдовы может его распустить

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik, Андрей Петрик. Переговоры между основными парламентскими партиями пока не привели к конкретному результату. Социалисты считают, что их представитель должен стать спикером парламента - это одно из основных их условий при формировании правящего большинства. Вопрос о предложенной Демпартией коалиции не решен, представители ПСРМ намерены обсудить ситуацию на Республиканском совете политформирования.

Глава государства Игорь Додон оценил вероятность проведения досрочных парламентских выборов как весьма высокую, но не исключает, что партии смогут договориться о создании большинства и формировании правительства.

"Вероятность досрочных выборов на сегодняшний день очень высока - 80-90%, но не 99%. Оставлю 15-20% шансов договориться. Если это будет до 21 июня, то шансов больше, если до конца этой недели, то, конечно, шансов меньше. Но, думаю, что процесс пошел", - сказал Додон.

Он выразил надежду, что "к концу этой недели будет избран спикер парламента, руководство законодательного органа и будут приняты какие-то законы, чтобы запустить этот процесс".

Бывший председатель Конституционного суда Молдовы Виктор Пушкаш рассказал, что судьи должны предельно четко высказаться в отношении статьи 85 основного закона республики и внести ясность по дате, после которой президент может распустить парламент.

"По всей видимости, именно 9 марта является датой, с которой начинается обратный отсчет. Таким образом, если до 9 июня депутаты не проголосуют ни за один из законов, парламент может быть распущен. Но ясность должен внести Конституционный суд, ответить когда может быть распущен парламент, если депутатам не удастся назначить правительство", - заявил Пушкаш.

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По словам эксперта, обращение главы государства было принято к рассмотрению в КС, однако высказаться по крайнему сроку, когда может быть распущен нынешний состав высшего законодательного органа, судьи должны максимально быстро.

Беспрецедентный кризис

Директор Института правовых, политических и социологических исследований Виктор Жук в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что в политической истории Молдовы правительства формировались либо по однопартийному принципу, как было после победы ПКРМ на выборах 2001 года, либо по межфракционному. Ситуации подобного рода, когда после парламентских выборов политический кризис затянулся более, чем на 3 месяца, не было.

Однако политолог отмечает, что в 2009 году, коалиция сформировалась быстро, так как все ее члены "дружили против коммунистов", у них была общая цель.

"В нынешней ситуации переговоры ведутся между партией, находящейся на левом фланге, это – ПСРМ, и правоцентристским политформированием в лице ACUM. Еще одно препятствие для формирования коалиции – это мнение руководителей партий о том, что, если кто-то из них поступится некоторыми озвученными политическими принципами, электорат перестанет их поддерживать", - рассказал Жук.

Политолог подчеркнул, что социалисты боятся "синдрома ПКРМ", а именно – потерять голоса сотен тысяч избирателей в одночасье, если пойдут на коалицию с ДПМ.

Лидеров блока ACUM, по мнению Жука, больше волнуют не вопросы потери поддержки электората, а личные амбиции, через которые, судя по последним обменам репликами с оппонентами, они переступить не в состоянии.

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