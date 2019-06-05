Партия Майи Санду готова проголосовать за спикера от ПСРМ

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Национальный политсовет партии PAS, возглавляемой Майей Санду, проголосовал за сотрудничество с депутатами от фракции ПСРМ. Об этом сообщается на страничке политформирования в Facebook.

В партии назвали такое решение сложным, "но единственно возможным в сложившейся политической ситуации в стране".

На политсовете партии было решено проголосовать за утверждение в должности председателя парламента кандидата, предложенного фракцией социалистов.

При этом, в PAS подчеркнули, что принятое решение не основывается на стратегическом партнерстве с ПСРМ, однако вызвано политической необходимостью.

В политформировании Майи Санду надеются, что такое же решение будет принято и в партии "Достоинство и правда" (Platforma DA), руководимой Андреем Нэстасе.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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