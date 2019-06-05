Решение платформы DA - будет ли сформировано правительство с PAS и ПСРМ

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Представители постоянного политического бюро платформы DA, возглавляемой Андреем Нэстасе, сообщили на страничке в Facebook, что ознакомились с решением своих партнеров по блоку ACUM.
"Принимая во внимание новые обстоятельства, политическое бюро решило созвать в срочном порядке заседание Национального совета партии в четверг, 6 июня 2019 года", - говорится в сообщении.
Напомним, что Национальный политсовет партии PAS, возглавляемой Майей Санду, проголосовал за сотрудничество с депутатами от фракции ПСРМ. В партии назвали такое решение сложным, "но единственно возможным в сложившейся политической ситуации в стране".
На политсовете партии было решено проголосовать за утверждение в должности председателя парламента кандидата, предложенного фракцией социалистов.
При этом, в PAS подчеркнули, что принятое решение не основывается на стратегическом партнерстве с ПСРМ, однако вызвано политической необходимостью.
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