Пока вы спали: первый шаг к коалиции, газовые условия для Украины, состояние Алибасова

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Представители правого блока ACUM высказались за сотрудничество с депутатами-социалистами. В среду вечеромнациональный политсовет партии PAS, возглавляемой Майей Санду, проголосовал за соответствующее решени. В PAS подчеркнули, что принятое решение не основывается на стратегическом партнерстве с ПСРМ, однако вызвано политической необходимостью.

Социалисты приветствуют такое решение, однако отметили, что для создания парламентского большинства нужны депутаты двух частей политформирования.

"ПСРМ приветствует намерение и решение членов партии "Действие и солидарность" (PAS), являющейся составной частью блока "АCUM", разблокировать работу парламента. На данном этапе у ПСРМ и PAS нет достаточного числа депутатов для реализации этих решений... мы выражаем надежду на то, что такую же, более конструктивную, чем раньше, позицию, в скором времени займут и депутаты партии "Достоинство и правда" (DA)", - говорится в сообщении.

Лидер DA Андрей Нэстасе заявил вчера в соцсетях, что представители партии обсудят вопрос по сотрудничеству в четверг.

"Взаимовыгодный" газ

Россия продлит договор с Украиной по транзиту газа только при соблюдении благоприятных коммерческих отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

"Что касается транзитных поставок через Украину, то мне приходилось об этом говорить, и еще раз выскажу свою позицию публично. Мы не отказываемся от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным. Оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы. И конечно это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам российско-словацких переговоров в Москве.

В каком состоянии находится Бари Алибасов

Экс-участник шоу-группы "На-На" Владимир Левкин рассказал в Москве журналистам, что продюсер Бари Алибасов три дня проведет на обезболивающих препаратах, пишет агентство городских новостей "Москва".

Артист сообщил также, что после этого Алибасову, возможно, сделают операцию.Во вторник продюсер попал в больницу после того, как перепутал стаканы и выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, желудка второй степени и дыхательных путей. Продюсер находится в тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно. Некоторые СМИ сообщили якобы о смерти Алибасова, однако эти слухи опроверг пресс-секретарь артиста Вадим Горжанкин.

На Сицилии взорвался фургон с жареной курицей

В городе Джела (Сицилия) на местном рынке взорвался баллон с газом в фургоне, в котором продавали жареную курицу. Четыре человека получили серьезные травмы.

В настоящее время на юго-западе острова установились комфортные плюс 23 градуса, но если баллон находился под прямыми лучами солнца, этой температуры достаточно, чтобы он взорвался.

Сколько нужно ходить, чтобы продлить жизнь

В США ученые подсчитали, сколько же на самом деле шагов в день нужно делать ежедневно, чтобы это было полезным для здоровья, и имеет ли общее с действительностью устоявшийся миф о том, что для поддержания здоровья необходимо ежедневно делать именно 10 тысяч шагов.

Объектом исследования стали 16 тысяч американок в возрасте от 62 до 100 лет. Каждая из них получила шагомер, для наблюдения за активностью. Через четыре года подвели итоги, попытавшись установить связь состояния здоровья женщин с их физической активностью.

Ученые установили, что показатель смертности заметно снижается у женщин, которые ежедневно проходили всего 4400 шагов. Еще лучше результат у тех, кто делает 7,5 тысячи шагов каждый день. Но между теми, кто ежедневно проходит 7,5 тысячи шагов или же больше — разницы для здоровья уже практически нет.

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