Коалиция или досрочные выборы в Молдове: все решится в пятницу

Молдавские социалисты конкретизировали свои требования и заявили, что не собираются менять ранее озвученные позиции.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) соберется на внеочередное заседание в пятницу, чтобы обсудить политическую ситуацию в стране, сообщили в пресс-службе политформирования. Решение принято на заседании исполкома партии в четверг.

"ПСРМ продолжит вести переговоры и настаивает на своей позиции, изложенной в решении Республиканского совета от 12 апреля 2019 года, которая предусматривает: приоритетное утверждение пакета законов, в том числе социальных, экономических, в области межэтнических отношений, консолидации государственных институтов", - отметили в пресс-службе партии.

Также среди озвученных ранее требований указано, что социалисты хотят восстановить полномочия президента республики, которые были в силе с 1 октября 2016 года, разделить ответственность в процессе правления

В ПСРМ настаивают на том, чтобы спикером парламента стала лидер партии Зинаида Гречаная, а в правительстве, чтобы социалистам достались области внешней политики, общественного порядка и обороны (включая министерства иностранных дел, внутренних дел и обороны), а также реинтеграции страны, включая соответствующие функции в кабмине.

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"На 7 июня 2019 года, в 15.00, созывается Республиканский совет Партии социалистов для окончательного обсуждения и принятия итоговых решений", - отметили в ПСРМ.

Там также подчеркнули, что "чтобы подготовить необходимую комплексную информацию для принятия окончательных решений на Республиканском совете, сегодня, в течение дня, ПСРМ делегирует своих представителей для выяснения деталей ранее объявленного предложения Демократической партии по преодолению политического кризиса".

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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