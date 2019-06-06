Нэстасе выдвинул условия молдавским социалистам и президенту Молдовы

Парламентариям от ПСРМ и главе республики придется дать расписку партии "Платформа "DA": Нэстасе и Ко не хватает гарантий.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и президент Игорь Додон должны публично подписать обязательство проголосовать и утвердить пакеты законов, в том числе, антиолигархический, а также правительство от блока ACUM под руководством лидера PAS Майи Санду. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава партии "Платформа "DA" (которая входит в блок ACUM вместе с партией PAS) Андрей Нэстасе.

"Партия "Платформа "DA" настаивает на том, чтобы каждый из депутатов от фракции социалистов публично подписал обязательство о том, что он проголосует за пакет законов ACUM", - сказал Нэстасе.

В частности, члены блока ACUM предлагают проголосовать за следующие документы: утвердить антиолигархический пакет законов, вернуться к пропорциональной избирательной системе, отправить в отставку глав СИБ и НАЦ, заменить генерального прокурора, аннулировать закон о гражданстве в обмен на инвестиции и так далее. Также каждый депутат-социалист должен публично подписать обязательство, что проголосует за правительство от ACUM под руководством Майи Санду.

Это же касается и президента Молдовы Игоря Додона, которому также, как отметил Нэстасе, нужно публично подписать аналогичные обязательства по промульгации пакета законов и правительства от блока ACUM под руководством Санду.

При этом Нэстасе отметил, что не собирается претендовать на пост спикера парламента. И добавил, что председателем законодательного органа должен быть кандидат, не вовлеченный в коррупционные скандалы.

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В пятницу состоится заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова, на котором будет принято итоговое решение по участию ПСРМ в создании коалиции.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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