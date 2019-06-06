16:25 06 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.46
  • USD18.17
  • RUB0.28
  • RON4.33
  • UAH0.67
Поиск
Лидер партии Платформа DA Андрей Нэстасе

Нэстасе выдвинул условия молдавским социалистам и президенту Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
307 0 0

Парламентариям от ПСРМ и главе республики придется дать расписку партии "Платформа "DA": Нэстасе и Ко не хватает гарантий.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и президент Игорь Додон должны публично подписать обязательство проголосовать и утвердить пакеты законов, в том числе, антиолигархический, а также правительство от блока ACUM под руководством лидера PAS Майи Санду. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава партии "Платформа "DA" (которая входит в блок ACUM вместе с партией PAS) Андрей Нэстасе.

"Партия "Платформа "DA" настаивает на том, чтобы каждый из депутатов от фракции социалистов публично подписал обязательство о том, что он проголосует за пакет законов ACUM", - сказал Нэстасе.

Consiliul Politic Național al PAS
© Photo: Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate
Партия Майи Санду готова проголосовать за спикера от ПСРМ

В частности, члены блока ACUM предлагают проголосовать за следующие документы: утвердить антиолигархический пакет законов, вернуться к пропорциональной избирательной системе, отправить в отставку глав СИБ и НАЦ, заменить генерального прокурора, аннулировать закон о гражданстве в обмен на инвестиции и так далее. Также каждый депутат-социалист должен публично подписать обязательство, что проголосует за правительство от ACUM под руководством Майи Санду.

Это же касается и президента Молдовы Игоря Додона, которому также, как отметил Нэстасе, нужно публично подписать аналогичные обязательства по промульгации пакета законов и правительства от блока ACUM под руководством Санду.

При этом Нэстасе отметил, что не собирается претендовать на пост спикера парламента. И добавил, что председателем законодательного органа должен быть кандидат, не вовлеченный в коррупционные скандалы.

Додон: досрочные парламентские выборы в Молдове вероятны на 80-90%>>>

В пятницу состоится заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова, на котором будет принято итоговое решение по участию ПСРМ в создании коалиции.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenko
Судьба парламента Молдовы, или Дилемма лебедя, рака и щуки...

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Додон готов встретиться с Гречаной, Плахотнюком, Санду и Нэстасе
Нэстасе хочет пост спикера — подержать, а потом отдаст, вот честное слово
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Антирейтинг: 10 самых грязных стран мира
Sputnik Молдова: с любовью к Пушкину
Sputnik.Чтения: Константин Харет читает стихи Пушкина
Пушкин
Бессарабская история Пушкина

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться