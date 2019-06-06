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Президент Молдовы Игорь Додон на ПМЭФ -2019

Президент Молдовы выступил на открытии ПМЭФ-2019

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Глава республики сообщил, что вкратце рассказал участникам Форума о национальных интересах Молдовы, о стратегических отношениях республики с Россией и другими ведущими международными партнерами.

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил с речью на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума.

После церемонии глава республики написал на своей странице в Facebook о том, что в открытии приняли участие генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, вице-премьер Монголии Энктувшин, первый вице-премьер правительства России, министр финансов Антон Силуанов и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Додон сообщил, что вкратце рассказал участникам Форума о национальных интересах Республики Молдова, о ее стратегических отношениях с Российской Федерацией и другими ведущими международными партнерами, о президентской стратегии продвижения сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом.

"Пояснил, что в ближайшие дни в Молдове может быть создано парламентское большинство и новое правительство, в основу которых будет заложен широкий национальный консенсус с целью сохранения именно такого баланса во внешней политике", - отметил Додон.

ПМЭФ-2019
© Sputnik / Григорий Сысоев
Диалог продолжается: Додон и Козак встретятся на полях ПМЭФ-2019

В ходе выступления президент Молдовы призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в экономику нашей страны и пригласил их на сентябрьский Молдавско-Российский экономический форум.

"Считаю сегодняшнее мероприятие крайне важным с точки зрения повышения престижа Республики Молдова на международной арене", - добавил Додон.

"На полях" Петербургского международного экономического форума президент Молдовы пообщался с генсеком ООН.

"Выразил удовлетворение сегодняшним совместным с ним участием в открытии Форума и в завершение беседы пригласил господина Гутерреша посетить республику", - добавил президент Молдовы.

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