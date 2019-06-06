Додон: воскресенье - крайний срок для создания коалиции

Глава государства также сказал, что и когда он предпримет, если этого не случится.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Президент Молдавии Игорь Додон, выступая в четверг на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что буквально в ближайшие дни Молдова может обрести новое правительство.

"Если до воскресенья не будет создано парламентское большинство и правительство, мне придется распустить парламент на следующей неделе, в понедельник", - подчеркнул Глава государства.

Он связал наличие функциональной власти с перспективами устойчивого развития республики.

"Уверен, что в случае формирования нового правительства в течение максимум года-полутора ситуация в Молдавии кардинально изменится. И многие сидящие здесь западные инвесторы придут в Молдавию, потому что это будет им интересно", - добавил президент.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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