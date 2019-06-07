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Ирина Влах

Предвыборные страсти в Гагаузии - Ирина Влах обратилась в МВД Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Влах назвала беспрецедентным случаем прозвучавшие из уст бывшего претендента в башканы угрозы и оскорбления в адрес членов Центральной избирательной комиссии и их семей.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах обратилась в МВД Молдовы с просьбой взять под защиту членов Центральной избирательной комиссии автономии, пишет сайт gagauzinfo.md.

Микрофон
CC0 / Pixabay / stux
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Причиной такого шага, по словам Ирины Влах, стали угрозы физической расправы над членами избиркома от одного из бывших кандидатов в башканы - ему было отказано в регистрации. 

Эти агрессивные высказывания Влах назвала "беспрецедентным случаем".  

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Кандидат в башканы посоветовала членам ЦИК обратиться в суд за защитой чести и достоинства и призвала МВД Республики Молдова дать оценку действиям незарегистрированного кандидата. 

"Я считаю, что члены ЦИК должны обратиться в суд, чтобы защитить честь и достоинство. Обращаюсь в МВД, чтобы оно дало оценку тем угрозам в адрес членов ЦИК. Хочу, чтобы МВД защитило членов ЦИК, их близких, родных и детей. Чтобы МВД навело общественный порядок в Гагаузии", - заявила Влах.

Выборы главы региона назначены на 30 июня.

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Теги:
МВД, угрозы, регион, Ирина Влах, Гагаузия
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