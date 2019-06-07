Предвыборные страсти в Гагаузии - Ирина Влах обратилась в МВД Молдовы

Влах назвала беспрецедентным случаем прозвучавшие из уст бывшего претендента в башканы угрозы и оскорбления в адрес членов Центральной избирательной комиссии и их семей.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах обратилась в МВД Молдовы с просьбой взять под защиту членов Центральной избирательной комиссии автономии, пишет сайт gagauzinfo.md.

Причиной такого шага, по словам Ирины Влах, стали угрозы физической расправы над членами избиркома от одного из бывших кандидатов в башканы - ему было отказано в регистрации.

Эти агрессивные высказывания Влах назвала "беспрецедентным случаем".

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Кандидат в башканы посоветовала членам ЦИК обратиться в суд за защитой чести и достоинства и призвала МВД Республики Молдова дать оценку действиям незарегистрированного кандидата.

"Я считаю, что члены ЦИК должны обратиться в суд, чтобы защитить честь и достоинство. Обращаюсь в МВД, чтобы оно дало оценку тем угрозам в адрес членов ЦИК. Хочу, чтобы МВД защитило членов ЦИК, их близких, родных и детей. Чтобы МВД навело общественный порядок в Гагаузии", - заявила Влах.

Выборы главы региона назначены на 30 июня.

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