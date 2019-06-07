Встреча перед окончательным решением: о чем говорили социалисты и демократы

День "Х" наступил: стало известно, когда социалисты озвучат свою позицию о том, что они "будут делать дальше, куда пойдут и с кем".

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Представители Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демпартии (ДПМ) провели в пятницу встречу. Во второй половине дня каждое из этих политформирований созовут Республиканский и Национальный политсоветы.

Когда социалисты объявят о своем решении

Социалист Ион Чебан сообщил на брифинге по итогам беседы с демократами, что представители ПСРМ выслушали предложения ДПМ.

"Мы приняли их к сведению. В 15.00 передадим коллегам на Республиканском совете партии всю информацию, что есть на данный момент. Скорее всего, в 16.30 выйдем с заявлениями для прессы и расскажем, что будем делать дальше, куда пойдем и с кем", - отметил Чебан.

Утром ПСРМ ждали и представители блока ACUM, в который входят партия PAS под руководством Майи Санду и "Платформа DA", возглавляемая Андреем Нэстасе. Однако социалисты не пришли.

"Мы вчера дали четко понять, что ждем совместное заявление блока ACUM. Пока такого совместного заявления не было. По нашему мнению, было много разногласий, исходя из того, что заявляли в одной и другой партиях", - добавил Чебан.

Разговорчивые демократы

Представители ДПМ оказались куда разговорчивее. Демократ Владимир Чеботарь сообщил, что цель дискуссий с социалистами заключается в "создании парламентского большинства, которое будет работать на благо граждан".

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"Хочу отметить, что не обсуждалось распределение каких-либо должностей. Потому что в Демпартии считают, что на данном этапе это неправильно", - сказал Чеботарь.

Касаясь внешней политики, Чеботарь отметил, что демократы выступают за выполнение Соглашения о евроинтеграции. "Мы хотим дружить со всеми, мы не против кого-то. Хотим улучшить отношения с Российской Федерацией, хотим, чтобы у нас был хороший диалог со всеми соседями – Румынией, Украиной", - добавил он.

Чеботарь также сообщил, что во второй половине дня состоится Национальный совет Демократической партии, где планируется обсудить позицию Партии социалистов.

Позиция ACUM

Ранее Национальный политсовет партии PAS проголосовал за сотрудничество с депутатами от фракции ПСРМ. В партии, руководимой Маей Санду, назвали такое решение сложным, "но единственно возможным в сложившейся политической ситуации в стране".

На политсовете политформирования решили проголосовать за утверждение в должности председателя парламента кандидата, предложенного фракцией социалистов. При этом в PAS подчеркнули, что принятое решение не основывается на стратегическом партнерстве с ПСРМ, однако вызвано политической необходимостью.

В политформировании надеются, что такое же решение будет принято и в партии "Платформа DA", руководимой Андреем Нэстасе. Однако в DA признались, что им не хватает гарантий. Нэстасе сообщил, что депутаты Партии социалистов и президент Молдовы Игорь Додон должны публично подписать обязательство проголосовать и утвердить пакеты законов, в том числе, антиолигархический, а также правительство от блока ACUM под руководством Санду. При этом лидер DA отметил, что не собирается претендовать на пост спикера парламента. И добавил, что председателем законодательного органа должен быть кандидат, не вовлеченный в коррупционные скандалы.

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Итоги выборов

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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