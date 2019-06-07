Кишинев и Тирасполь продлили договор о грузовом железнодорожном сообщении

Для того, чтобы движение грузов на железной дороге через территорию Приднестровья могло продолжаться, стороны скрепили свои подписи под Дополнительным протоколом.

ТИРАСПОЛЬ, 7 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. Срок действия Протокольного решения "О принципах возобновления полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья", который был подписан 30 марта 2012 года, продлен до 31 декабря 2019 года. Такое стало возможным благодаря подписанию Дополнительного протокола между сторонами.

"Приднестровская сторона рассчитывает на то, что подписание Дополнительного протокола станет прологом для устранения барьеров и для компромиссного урегулирования существующих проблем в сфере железнодорожного сообщения", - отметили в местном МИДе.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Дополнительный протокол был подписан без организации личной встречи руководителями с обоих берегов Днестра.

В документе оговаривается возможность продления действия нынешнего соглашения и на больший срок, после 31 декабря 2019 года, если обе стороны будут согласны на такое решение. В протоколе также говорится о том, что при необходимости стороны будут проводить консультации для оперативного решения любых проблемных вопросов.

Как писал Sputnik ранее, Кишинев и Тирасполь в конце 2018 года также продлевали срок действия протокола на полгода, до 30 июня 2019 года.

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