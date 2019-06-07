Как парламент Молдовы может быть распущен: ждать ли сюрпризов

Мнения по поводу даты возможного роспуска парламента Молдовы расходятся. Одни полагают, что это 9 июня, а другие - 21 июня.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Парламент Молдовы может быть распущен 21 июня несмотря на то, что некоторые эксперты утверждают, что Конституционному суду (КС) еще предстоит высказаться по поводу точной даты, если депутатам так и не удастся договориться и сформировать правительство, считает экс-глава КС республики Дмитрий Пулбере.

Как пояснил собеседник, в Конституции Молдовы прописано: если работоспособный парламент в течение трех месяцев не может принять ни один нормативный акт, то президент страны имеет право ставить перед КС вопрос о роспуске высшего законодательного органа. Также в конституции указан и второй вариант. Если работающий парламент не может избрать правительство и утвердить его программу, то глава республики тоже имеет право ставить перед КС вопрос о роспуске такого законодательного органа.

Впрочем, есть одна загвоздка, из-за которой мнения экспертов расходятся. Одни говорят, что прописанные в Основном законе три месяца начались с момента признания Конституционным судом итогов парламентских выборов – 9 марта, а другие утверждают, что этот срок отсчитывается с даты первого заседания парламента – 21 марта.

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Пулбере согласен с тем, что политический фактор может повлиять на истечение срока роспуска парламента. В зависимости от формата будущего парламентского большинства Конституционный суд может продлить или нет срок формирования коалиции.

"С 21 марта у парламента нет юридических полномочий принимать законы и положения. По моему мнению, и, в принципе по логике, эти три месяца отсчитываются с даты первого заседания парламента, которое состоялось 21 марта", - отметил экс-глава КС.

Что думает президент

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что сформировать парламентское большинство и правительство можно за один день, главное – чтобы у партий было такое желание. Если политсилы не договорятся, то президент вправе распустить Законодательное собрание.

"На днях ожидается решение Конституционного суда на мой запрос будет это 9 июня последний день для формирования большинства или 21 июня. С учетом динамики последних дней, я бы очень хотел, чтобы это было 21. Хотел бы дать шанс этим партиям договориться", - добавил Додон.

Итоги выборов

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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