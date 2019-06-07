Республиканский совет социалистов не пришел ни к какому решению

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Наиболее вероятное решение Партии социалистов Республики Молдова - досрочные парламентские выборы, сообщил Sputnik информированный источник. Основание к такому выводу, по его мнению, - большие разногласия среди участников прошедшего в пятницу Республиканского совета ПСРМ.

Больше деталей раскрыл президент Игорь Додон после заседания Совета.

"Мы остаемся на том же решении, что было объявлено 12 апреля. Либо коалиция с ACUM, либо досрочные выборы", - рассказал Игорь Додон журналистам.

По его словам, изначально социалисты предложили переговоры и коалицию с ACUM. Прошло несколько раундов переговоров.

"Сегодня были неофициальные дискуссии. Мы увидели, что депутаты ACUM остались практически на тех же позициях – они не готовы голосовать за предложенного Партией социалистов кандидата на пост спикера парламента, против распределения мест в правительстве. На сегодняшний день мы не можем создавать коалиции с правыми, мы вынуждены констатировать, что вероятность досрочных выборов велика", - сказал Додон.

По его словам, социалисты придерживаются той же позиции, что было озвучено раньше.

"Изначально мы не вели переговоры с демократами и не рассматривали коалицию с демократами", - добавил Додон.

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов

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