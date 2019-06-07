КС ответил президенту: когда будет распущен парламент Молдовы

Суд дал ответ - рассматривать запрос главы республики не будут. Как президент прокомментировал это решение.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Конституционный суд Молдовы в пятницу отклонил запрос президента республики Игоря Додона о дате возможного роспуска парламента.

В Конституции Молдовы прописано: если работоспособный парламент в течение трех месяцев не может принять ни один нормативный акт, то президент страны имеет право ставить перед КС вопрос о роспуске высшего законодательного органа. Также в конституции указан и второй вариант. Если работающий парламент не может избрать правительство и утвердить его программу, то глава республики тоже имеет право ставить перед КС вопрос о роспуске такого законодательного органа.

Загвоздка заключается в том, что неясно с какого момента отсчитываются прописанные в Основном законе три месяца - с признания Конституционным судом итогов парламентских выборов – 9 марта, или этот срок отсчитывается с даты первого заседания парламента – 21 марта.

Так, в решении КС отмечено, что "признается недопустимым запрос президента Республики Молдова Игоря Додона по интерпретации статьи 85 п. 1 Конституции и статьи 63 п. 2 и 3, ст. 69 п.2 и 103".

В пояснении инстанции сказано, что "исходя из текста статьи 103 п.1 Конституции выходит, что срок три месяца (90 дней), когда новоизбранный парламент должен сформировать правительство и начинается с даты утверждения результатов выборов. Суд подчеркивает, что в этом случае применимость правила In claris не может поддаваться интерпретации (ясно изложенные тексты не могут интерпретироваться).

Таким образом, именно от 9 марта отсчитываются 90 дней, за которые парламент должен был сформировать большинство и правильтество.

"Сейчас будем разбираться", - сообщил корреспонденту Sputnik Игорь Додон.

Эксперты считают, что исходя из решения КС, скорее всего, парламент будет распущен уже 9 июня. Это значит, что правительство Павла Филипа продолжит исполнять обязанности.

Итоги выборов

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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