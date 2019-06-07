Демократы после заседания Политсовета: Молдова пришла к досрочным выборам

В Демпартии заявили, что партиям, пробившимся в парламент, не хватило трех месяцев для принятия решения по формированию правительства.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Демократическая партия Молдовы констатировала, что политическим силам, представленным в парламенте республики, не удалось прийти к консенсусу – сформировать большинство и правительство.

"Исходя из озвученных заявлений, будут досрочные выборы. К сожалению, трех месяцев не хватило для принятия решения по формированию правительства и обеспечения стабильности", - заявил представитель Демпартии Андриан Канду на брифинге в пятницу по итогам заседания Нацсовета политформирования.

Он отметил, что "к сожалению, сегодня мы пришли к досрочным парламентским выборам".

Действующий премьер Павел Филип подчеркнул, что денег в бюджете хватает на выплату зарплат и пенсий с учетом всех повышений и валоризации.

"Никто не почувствует экономические эффекты от этого политического кризиса", - заявил Филип.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон сообщил после заседания Республиканского совета Партии социалистов, что в сложившейся ситуации приходится констатировать, что в стране возможны досрочные выборы.

Конституционный суд сразу после заседания социалистов опубликовал решение на запрос главы республики о том, когда истекают три месяца (90 дней), отведенные парламенту по Конституции на формирование правительства.

В решении КС отмечено, что "признается недопустимым запрос президента Республики Молдова Игоря Додона по интерпретации статьи 85 п. 1 Конституции и статьи 63 п. 2 и 3, ст. 69 п.2 и 103".

В пояснении инстанции сказано, что "исходя из текста статьи 103 п.1 Конституции выходит, что срок три месяца (90 дней), когда новоизбранный парламент должен сформировать правительство, начинается с даты утверждения результатов выборов. Суд подчеркивает, что в этом случае применимость правила In claris не может поддаваться интерпретации (ясно изложенные тексты не могут интерпретироваться).

Таким образом, именно от 9 марта отсчитываются 90 дней, за которые парламент должен был сформировать большинство и правительство. Исходя из этого, в пятницу, в полночь истекает указанный в Основном законе срок и президент может распустить парламент.

Итоги выборов

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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