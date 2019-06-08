Погодные рекорды Молдовы 8 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 8 июня - один из рекордов держится еще с прошлого века.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 июня приборы зарегистрировали в начале предыдущего столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1909 году воздух прогрелся всего до +0,2 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 2003 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +30,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 8 июня, составляет 30 градусов.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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