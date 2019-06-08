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Parlamentul Republicii Moldova

Полуночные переговоры: какое решение приняли ACUM и социалисты - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Депутат-социалист Иoн Чебан рассказал журналистам, что после переговоров с представителями ACUM "есть еще о чем подумать дома".

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. В пятницу поздно ночью состоялась встреча представителей Партии социалистов  с лидерами блока ACUM. Эту информацию подтвердил депутат-социалист Ион Чебан. Он сообщил, что в субботу, 8 июня, участники переговоров объявят свое последнее решение.

"Мы выйдем завтра с подробностями, вся фракция будет созвана. Мы поговорили с блоком ACUM, у нас было много вопросов. У нас есть еще над чем подумать дома," - сказал Чебан.

Он воздержался от подробностей, на которых настаивали журналисты, заметив, что ясно все только со звонком о минировании парламента.

Сообщение о том, что в здании Законодательного собрания якобы заложена бомбма, появилось вечером во время митинга сторонников Демпартии. 

Ранее лидер PAS Майя Санду рассказала журналистам, что в пятницу вечером состоялась встреча представителей блока ACUM с социалистами. Она также сообщила, что с подробностями выступит в субботу. При этом она дала понять, что состоится заседание парламента. Санду высказала уверенность, что депутатам удастся избрать спикера.



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