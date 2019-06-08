Пока вы спали: темное дело в Кишиневе, база на Луне, гибель спасателей во Франции

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Большой политический ребус пытаются решить в Молдове члены трех парламентских партий – ПСРМ, ДПМ и блок ACUM. В пятницу вечером представители политформирований проводили переговоры по созданию коалиции.
Темная ночь
Вечером, уже после того как социалисты объявили, что договориться об альянсе не удалось, а Молдове надо готовиться к досрочным выборам, члены ACUM позвали социалистов продолжить переговоры. До этой встречи Демпартия также заявила, что досрочные выборы – самый вероятный сценарий. Несколько депутатов ПСРМ пришли ночью в парламент.
Как только политики решили сесть за стол переговоров, в зал для заседаний проникли саперы. Искали бомбу. Сообщение о том, что парламент заминирован поступали еще днем и вечером в пятницу. Саперы взрывчатку не нашли, зато депутаты пытались "прощупать" общие интересы в будущей конфигурации власти. Но так как история происходила ближе к полуночи, то и дело вышло темным.
Никто из участников "тайной вечери" не смог внятно пояснить, к какому решению они пришли.
Напомним, что, согласно решению Конституционного суда, трехмесячный срок до формирования нового правительства истекли 7 июня. Президент может распустить парламент.
Но "темные рыцари круглого стола" из ACUM считают, что у них есть еще шанс. Например, лидер партии PAS Майя Санду выразила уверенность, что в субботу состоится заседание парламента, на котором будет избран председатель. Разгадка ребуса продолжается?
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