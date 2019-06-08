Пока вы спали: темное дело в Кишиневе, база на Луне, гибель спасателей во Франции

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Большой политический ребус пытаются решить в Молдове члены трех парламентских партий – ПСРМ, ДПМ и блок ACUM. В пятницу вечером представители политформирований проводили переговоры по созданию коалиции.

Темная ночь

Вечером, уже после того как социалисты объявили, что договориться об альянсе не удалось, а Молдове надо готовиться к досрочным выборам, члены ACUM позвали социалистов продолжить переговоры. До этой встречи Демпартия также заявила, что досрочные выборы – самый вероятный сценарий. Несколько депутатов ПСРМ пришли ночью в парламент.

Как только политики решили сесть за стол переговоров, в зал для заседаний проникли саперы. Искали бомбу. Сообщение о том, что парламент заминирован поступали еще днем и вечером в пятницу. Саперы взрывчатку не нашли, зато депутаты пытались "прощупать" общие интересы в будущей конфигурации власти. Но так как история происходила ближе к полуночи, то и дело вышло темным.

Никто из участников "тайной вечери" не смог внятно пояснить, к какому решению они пришли.

Напомним, что, согласно решению Конституционного суда, трехмесячный срок до формирования нового правительства истекли 7 июня. Президент может распустить парламент.

Но "темные рыцари круглого стола" из ACUM считают, что у них есть еще шанс. Например, лидер партии PAS Майя Санду выразила уверенность, что в субботу состоится заседание парламента, на котором будет избран председатель. Разгадка ребуса продолжается?

Россия готова построить с Китаем лунную базу

Перейдем к другим событиям. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.

Сами попали в беду

"Мы хотим развернуть там систему мониторинга космического пространства, изучать дальний космос, а в перспективе — выйти на международное сотрудничество в области астероидно-кометной безопасности. Давайте сделаем вместе", — сказал Рогозин во время выступления на ПМЭФ, обращаясь к представителю Китая Чжицзянь У.Глава российской корпорации также предложил создать единую группировку дистанционного зондирования Земли.

У побережья Франции во время шторма погибли три члена экипажа спасательного судна.

Спасатели отправились на помощь попавшей в беду лодке рыбаков, но катер перевернулся и затонул. Четверым удалось добраться до берега. На поиски тел трёх погибших членов команды были отправлены три вертолёта и около 70 спасателей.

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