Социалисты: решение КС о роспуске парламента - попытка узурпации власти

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Партия социалистов считает, что решение Конституционного суда о сроке формирования правительства является попыткой узурпации власти в стране. В сообщении в Facebook секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан отмечает, что переговоры с блоком ACUM продолжаются.

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"Считаем, что вчерашнее решение Конституционного суда - это попытка узурпации власти", - написал Чебан.

В пятницу Конституционный суд отклонил запрос президента республики Игоря Додона о дате возможного роспуска парламента.

Исходя из конституционных норм, парламент Молдовы X созыва должен был завершить формирование правительства вплоть до 7 июня текущего года, включительно. С таким уточнением для прессы вышел Конституционный суд Молдовы в субботу.

В высокой судебной инстанции республики сообщили, что данное уточнение приведено во избежание недопонимания, а срок, в который высший законодательный орган должен был сформировать правительство следует отсчитывать с момента утверждения результатов выборов Конституционным судом.

В ответе судебной инстанции главе государства сказано, что "исходя из текста статьи 103 п.1 Конституции выходит, что срок три месяца (90 дней), когда новоизбранный парламент должен сформировать правительство, начинается с даты утверждения результатов выборов. Суд подчеркивает, что в этом случае применимость правила In claris не может поддаваться интерпретации (ясно изложенные тексты не могут интерпретироваться)".

Итоги выборов

Парламентские выборы в Молдове прошли 24 февраля. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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Всего в высший законодательный орган республики прошли четыре политические силы – социалисты, демократы, блок ACUM, Партия "Шор", а также трое независимых депутатов. Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов.

Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После утверждения 9 марта Конституционным судом результатов выборов состоялось лишь одно заседание парламента, на котором не смогли избрать руководство. Более того, все переговоры о создании возможной коалиции до сих пор не принесли никаких результатов.

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