Все депутаты ПСРМ пришли в парламент - удастся ли им договориться с ACUM

В субботу может быть выбран председатель парламента Молдовы - об этом можно судить по заявлениям представителей руководства ПСРМ и блока ACUM.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Фракция Партии социалистов в полном составе прибыла в здание высшего законодательного органа Молдовы для продолжения консультаций с представителями политического блока ACUM, в который входят партии Platforma DA ("Достоинство и правда") под руководством Андрея Нэстасе и PAS ("Действие и солидарность"), руководимая Майей Санду.

"Сегодня может быть исторический день. Все 35 депутатов ПСРМ пришли в парламент", - написал на своей персональной страничке в соцсетях депутат-социалист Гайк Вартанян, разместив соответствующее фото в Facebook.

В пятницу поздно ночью состоялась встреча представителей Партии социалистов с лидерами блока ACUM. Эту информацию подтвердил депутат-социалист Ион Чебан. Он сообщил, что в субботу, 8 июня, участники переговоров объявят свое последнее решение.

"Мы выйдем завтра с подробностями, вся фракция будет созвана. Мы поговорили с блоком ACUM, у нас было много вопросов. У нас есть еще над чем подумать дома," - сказал Чебан.

Ранее лидер PAS Майя Санду рассказала журналистам, что в пятницу вечером состоялась встреча представителей блока ACUM с социалистами. Она также сообщила, что с подробностями выступит в субботу. При этом она дала понять, что состоится заседание парламента. Санду высказала уверенность, что депутатам удастся избрать спикера.

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