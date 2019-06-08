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Парламент Республики Молдова

В субботу в Молдове состоится заседание парламента

© Sputnik / Евгений Панасенко
Политика
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Тема:
Большая коалиция или досрочные выборы (30)
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Президент Молдовы Игорь Додон в субботу заявил, что у депутатов есть последний день, чтобы прийти к компромиссу и сформировать коалицию и правительство.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Парламент Молдовы может быть созван сегодня на рабочее заседание, такая информация появилась в блогосфере. Также размещен соответствующий анонс на сайте прямых трансляций privesc.eu. 

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы не распустит в субботу парламент

В пятницу Конституционный суд отклонил запрос президента республики Игоря Додона о дате возможного роспуска парламента. 

Исходя из конституционных норм, парламент Молдовы X созыва должен был завершить формирование правительства вплоть до 7 июня текущего года включительно. С таким уточнением для прессы вышел КС в субботу.

В то же время Андриан Канду заявил на брифинге в субботу, что депутаты ДПМ не были приглашены на заседание парламента.

В субботу президент Молдовы Игорь Додон выступил с заявлением, что не станет распускать Законодательное собрание. По словам президента, ни один закон не обязывает его подписать указ о роспуске парламента. Додон сообщил, что пригласит фракции на консультации, как того требует конституция. 

Тема:
Большая коалиция или досрочные выборы (30)


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