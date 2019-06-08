В Демпартии потребовали отставки президента Молдовы

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Демократическая партия потребовала отставки президента республики Игоря Додона. С соответствующим заявлением выступил на брифинге в субботу вице-председатель формирования Андриан Канду.
Канду сообщил, что в пятницу состоялись переговоры между представителями руководства ПСРМ и Демократической партии.
"Вчера до 15:00 проводились переговоры и дискуссии с Партией социалистов. Почему задержался Политсовет ПСРМ, потому что президент Додон был в офисе Демпартии и вел перговоры с политформированием. Мы опубликуем документ, в котором будут содержаться все принципы формирования коалиции ПСРМ и Демпартии", - отметил Канду.
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"Мы оставляем за собой право организовать массовые протесты и требовать отставки президента Додона", - подытожил Канду.
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