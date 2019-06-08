Президент Молдовы рассказал о встречах с послами России, ЕС и США - видео

Глава государства проинформировал дипломатов, что не намерен распускать в субботу нынешний состав парламента.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Сегодня глава государства Игорь Додон встретился с послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым, главой Делегации Европейского Союза в республике Петером Михалко и временным поверенным в делах посольства США в РМ Мартином Макдауэллом.

"Обсудили вопросы, связанные с текущей ситуацией в стране, беспрецедентно сложной и напряженной для Республики Молдова. Отметил наличие сил, которые стремятся к дестабилизации ситуации в нашей стране, и в связи с этим призвал органы правопорядка соблюдать законы и выполнять долг перед гражданами", - написал Додон на своей персональной странице в Facebook.

Додон проинформировал дипломатов о том, что в качестве президента страны решил не подписывать сегодня указ о роспуске Парламента, а в понедельник – начать процедуру консультаций с парламентскими фракциями в соответствии с Конституцией Республики Молдова.

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