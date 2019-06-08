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Правительство Республики Молдова.

У Молдовы есть новое правительство - Санду утверждена в должности премьера

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Представители фракции Партии социалистов и блока ACUM распределили между собой министерские портфели и представили поименный список членов нового кабмина.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Депутаты, присутствующие на заседании парламента, утвердили в субботу предложенную президентом Молдовы Игорем Додоном кандидатуру Майи Санду на должность премьер-министра правительства республики.

Затем Санду представила парламентариям поименный состав кабмина.

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Вице-премьером и главой МВД стал Андрей Нэстасе, за вопросы реинтеграции республики будет отвечать вице-премьер Василий Шова. Министром иностранных дел и европейской интеграции стал технократ Николай Попеску, кресло главы министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей заняла Джеорджета Минку, министром обороны стал выдвиженец ПСРМ Павел Войку. 

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Министерство экономики и инфраструктуры возглавил технократ Вадим Брынзан, главой ведомства образования культуры и исследований стала Лилиана Николаеску-Онофрей, а финансами республики будет ведать технократ Наталья Гаврилицэ. 

Министерство юстиции республики возглавил Станислав Павловски от платформы DA, а кресло министра труда и социальной защиты заняла Алла Немеренко - также технократ.

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