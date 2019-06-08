16:17 08 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:
Alegerea a președintelui parlamentului

Зинаида Гречаная избрана председателем парламента Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
31320

Депутаты парламента, представляющие блок ACUM и фракцию ПСРМ, опустили бюллетени в избирательную урну в рамках голосования на выборах председателя высшего законодательного органа страны.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Голосами 56 депутатов председателем высшего законодательного органа страны избрана Зинаида Гречаная. Голосование было тайным, парламентарии по очереди заполняли бюллетени в кабинках для голосования, после чего опускали их в прозрачную, опечатанную заранее урну. 

За ходом голосования и подсчетом голосов следили члены комиссии по выборам председателя парламента, в которую вошли представители фракций Партии социалистов, партии Platforma DA ("Достоинство и правда") и политического формирования PAS ("Действие и солидарность"). 

Delegația UE și SUA la Parlamentul Republicii Moldova
© Sputnik / Miroslav Rotari
В парламент прибыли дипломаты России, США и ЕС: что за этим последует

О результатах голосования парламентариев сообщил с центральной трибуны зала пленарных заседаний депутат Василе Боля. 

"Из 61 депутата в голосовании приняли участие 58, действительных - 56 голосов", - сообщил с парламентской трибуны депутат Василе Боля.

ПСРМ и ACUM подписали временное политическое соглашение>>>

Депутаты фракции ПСРМ и ACUM подписали в субботу временное политическое соглашение, после чего началось заседание парламента страны, в котором приняли участие представители фракции ПСРМ и блока ACUM, - 61 человек. 

На обсуждение депутаты вынесли важные вопросы, среди которых рассмотрение кандидатур в новый состав правительства Молдовы. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы, связанные с принятием ряда важных законодательных актов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Лидер ПСРМ Зинаида Гречаная выдвинута на должность председателя парламента Молдовы
В Кишиневе проходит заседание парламента: на повестке дня - важные вопросы
Теги:
председатель, голосование, парламент


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки и новые технологии на ПМЭФ-2019
Касперский: Мы лучше всех знаем, как защититься от русских хакеров
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться