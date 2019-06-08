Зинаида Гречаная избрана председателем парламента Молдовы

Депутаты парламента, представляющие блок ACUM и фракцию ПСРМ, опустили бюллетени в избирательную урну в рамках голосования на выборах председателя высшего законодательного органа страны.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Голосами 56 депутатов председателем высшего законодательного органа страны избрана Зинаида Гречаная. Голосование было тайным, парламентарии по очереди заполняли бюллетени в кабинках для голосования, после чего опускали их в прозрачную, опечатанную заранее урну.

За ходом голосования и подсчетом голосов следили члены комиссии по выборам председателя парламента, в которую вошли представители фракций Партии социалистов, партии Platforma DA ("Достоинство и правда") и политического формирования PAS ("Действие и солидарность").

О результатах голосования парламентариев сообщил с центральной трибуны зала пленарных заседаний депутат Василе Боля.

"Из 61 депутата в голосовании приняли участие 58, действительных - 56 голосов", - сообщил с парламентской трибуны депутат Василе Боля.

ПСРМ и ACUM подписали временное политическое соглашение>>>

Депутаты фракции ПСРМ и ACUM подписали в субботу временное политическое соглашение, после чего началось заседание парламента страны, в котором приняли участие представители фракции ПСРМ и блока ACUM, - 61 человек.

На обсуждение депутаты вынесли важные вопросы, среди которых рассмотрение кандидатур в новый состав правительства Молдовы. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы, связанные с принятием ряда важных законодательных актов.

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