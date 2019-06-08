Зинаида Гречаная выступила с обращением к народу Молдовы и депутатам

Избранный спикер обратилась к гражданам страны и депутатам с посланием после озвучивания результатов голосования в парламенте страны.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Голосами 56 депутатов председателем высшего законодательного органа страны избрана Зинаида Гречаная. Голосование было тайным, парламентарии по очереди заполняли бюллетени в кабинках для голосования, после чего опускали их в прозрачную, опечатанную заранее урну.

О результатах голосования парламентариев сообщил с центральной трибуны зала пленарных заседаний депутат Василе Боля. "Из 61 депутата в голосовании приняли участие 58, действительных - 56 голосов", - сообщил с парламентской трибуны депутат.

После озвучивания результатов голосования Гречаная поблагодарила парламентариев за оказанное ей доверие и обратилась к депутатскому корпусу и народу Молдовы.

"Я благодарю коллег за смелость, которую они проявили, благодаря этому мы можем теперь перейти к хорошим начинаниям, благоприятным для граждан страны. Депутаты доказали, что хотят процветающего и светлого будущего для нашей страны", - отметила Гречаная.

По ее словам, депутаты должны четко помнить об интересах избирателей, не забывать, что они должны оправдать доверие граждан, которые за них проголосовали на парламентских выборах.

"Хочу поблагодарить всех в этом зале - и депутатов парламента, и президента, и представителей дипломатического корпуса, присутствующих на заседании. Сегодня мы не разделены по политическим критериям, у нас - единая цель, и мы - единый народ", - подчеркнула Гречаная.

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В свою очередь, на втором за сегодня брифинге вице-председатель Демократической партии Андриан Канду обвинил парламентариев и главу государства в "узурпации государственной власти" и отметил, что судебные инстанции должны квалифицировать их действия в соответствии с существующим законодательством.

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