18:36 08 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
LIVE:
Ședința parlamentului 08 iunie 2019

Зинаида Гречаная выступила с обращением к народу Молдовы и депутатам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
45010

Избранный спикер обратилась к гражданам страны и депутатам с посланием после озвучивания результатов голосования в парламенте страны.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Голосами 56 депутатов председателем высшего законодательного органа страны избрана Зинаида Гречаная. Голосование было тайным, парламентарии по очереди заполняли бюллетени в кабинках для голосования, после чего опускали их в прозрачную, опечатанную заранее урну.

О результатах голосования парламентариев сообщил с центральной трибуны зала пленарных заседаний депутат Василе Боля. "Из 61 депутата в голосовании приняли участие 58, действительных - 56 голосов", - сообщил с парламентской трибуны депутат.

После озвучивания результатов голосования Гречаная поблагодарила парламентариев за оказанное ей доверие и обратилась к депутатскому корпусу и народу Молдовы. 

"Я благодарю коллег за смелость, которую они проявили, благодаря этому мы можем теперь перейти к хорошим начинаниям, благоприятным для граждан страны. Депутаты доказали, что хотят процветающего и светлого будущего для нашей страны", - отметила Гречаная. 

Ședința parlamentului 08 iunie 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе проходит заседание парламента: на повестке дня - важные вопросы

По ее словам, депутаты должны четко помнить об интересах избирателей, не забывать, что они должны оправдать доверие граждан, которые за них проголосовали на парламентских выборах. 

"Хочу поблагодарить всех в этом зале - и депутатов парламента, и президента, и представителей дипломатического корпуса, присутствующих на заседании. Сегодня мы не разделены по политическим критериям, у нас - единая цель, и мы - единый народ", - подчеркнула Гречаная. 

Посольства России и США поддержали усилия депутатов по преодолению кризиса>>>

В свою очередь, на втором за сегодня брифинге вице-председатель Демократической партии Андриан Канду обвинил парламентариев и главу государства в "узурпации государственной власти" и отметил, что судебные инстанции должны квалифицировать их действия в соответствии с существующим законодательством.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Гречаная рассказала в Москве о приоритетах социалистов в парламенте
Гречаная: спасибо ветеранам за мирное небо над Европой
Зинаида Гречаная избрана председателем парламента Молдовы
Теги:
председатель, Молдова, парламент, спикер, Зинаида Гречаный


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушки и новые технологии на ПМЭФ-2019
Кэмпбелл и Карамбё открыли Парк футбола "Евро - 2020" в Санкт-Петербурге
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться