Стали известны имена вице-спикеров парламента Молдовы

Заместителями председателя парламента Молдовы избраны по одному представителю от ПСРМ, партии PAS Майи Санду и платформы DA Андрея Нэстасе.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Михай Попшой, представляющий партию "Действие и солидарность", Александр Слусарь от платформы DA и социалист Ион Чебан избраны большинством голосов присутствующих депутатов вице-председателями парламента Молдовы.

В отличие от выборов спикера высшего законодательного органа республики, которого депутаты выбирали тайным голосованием, с избранием вице-председателей было проще - голосовали открыто, поднимая руки, а результат волеизъявления парламентариев представляла счетная комиссия.

Голосами 56 депутатов председателем высшего законодательного органа страны избрана Зинаида Гречаная. О результатах голосования парламентариев сообщил с центральной трибуны зала пленарных заседаний депутат Василе Боля.

"Из 61 депутата в голосовании приняли участие 58, действительных - 56 голосов", - сообщил с парламентской трибуны депутат Василе Боля.

Депутаты фракции ПСРМ и ACUM подписали в субботу временное политическое соглашение, после чего началось заседание парламента страны, в котором приняли участие представители фракции ПСРМ и блока ACUM, - 61 человек.

На обсуждение депутаты вынесли важные вопросы, среди которых рассмотрение кандидатур в новый состав правительства Молдовы. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы, связанные с принятием ряда важных законодательных актов.

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