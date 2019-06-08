В Демпартии не признали результаты голосования в парламенте

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Депутат парламента, вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил на брифинге в субботу, что демократы не признают законность процедур, имеющих место сегодня в парламенте.
"Все то, что сегодня происходит в парламенте будет оспорено нами в законном порядке. Коллеги из Демпартии уже подготовили соответствующее обращение в Конституционный суд. Мы попросим КС высказаться насчет законности назначения председателя парламента", - сообщил Канду.
Политик также подчеркнул, что "незаконное финансирование ПСРМ рождает множество вопросов относительно законности деятельности этой партии и парламентских выборов, прошедших в феврале текущего года".
По словам Канду, Демпартия не хотела проведения досрочных парламентских выборов, однако в данном случае "единственным решением стало бы предоставление гражданам Молдовы права выбирать тех, кто достоин руководить страной".
По завершению брифинга, Канду сообщил журналистам, что через 2-3 часа представитель руководства ДПМ вновь выйдет к прессе.
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