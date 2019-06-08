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Андриан Канду

В Демпартии не признали результаты голосования в парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Сегодняшнее голосование в парламенте и избрание руководства высшего законодательного органа страны не признают в Демократической партии Молдовы, а результаты этих действий будут оспорены представителями ДПМ в Конституционном суде.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Депутат парламента, вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил на брифинге в субботу, что демократы не признают законность процедур, имеющих место сегодня в парламенте. 

"Все то, что сегодня происходит в парламенте будет оспорено нами в законном порядке. Коллеги из Демпартии уже подготовили соответствующее обращение в Конституционный суд. Мы попросим КС высказаться насчет законности назначения председателя парламента", - сообщил Канду. 

Ședința parlamentului 08 iunie 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Политик также подчеркнул, что "незаконное финансирование ПСРМ рождает множество вопросов относительно законности деятельности этой партии и парламентских выборов, прошедших в феврале текущего года". 

По словам Канду, Демпартия не хотела проведения досрочных парламентских выборов, однако в данном случае "единственным решением стало бы предоставление гражданам Молдовы права выбирать тех, кто достоин руководить страной". 

По завершению брифинга, Канду сообщил журналистам, что через 2-3 часа представитель руководства ДПМ вновь выйдет к прессе.

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Теги:
закон, спикер, Зинаида Гречаная, коалиция, выборы, голосование, Демпартия Молдовы


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