В Демпартии не признали результаты голосования в парламенте

Сегодняшнее голосование в парламенте и избрание руководства высшего законодательного органа страны не признают в Демократической партии Молдовы, а результаты этих действий будут оспорены представителями ДПМ в Конституционном суде.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Депутат парламента, вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил на брифинге в субботу, что демократы не признают законность процедур, имеющих место сегодня в парламенте.

"Все то, что сегодня происходит в парламенте будет оспорено нами в законном порядке. Коллеги из Демпартии уже подготовили соответствующее обращение в Конституционный суд. Мы попросим КС высказаться насчет законности назначения председателя парламента", - сообщил Канду.

Политик также подчеркнул, что "незаконное финансирование ПСРМ рождает множество вопросов относительно законности деятельности этой партии и парламентских выборов, прошедших в феврале текущего года".

По словам Канду, Демпартия не хотела проведения досрочных парламентских выборов, однако в данном случае "единственным решением стало бы предоставление гражданам Молдовы права выбирать тех, кто достоин руководить страной".

По завершению брифинга, Канду сообщил журналистам, что через 2-3 часа представитель руководства ДПМ вновь выйдет к прессе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK