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Правительство Республики Молдова.

Названо имя кандидата в премьер-министры Молдовы - кто возглавит кабмин

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Политика
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Глава государства Игорь Додон подписал указ о выдвижении председателя партии PAS Майи Санду на должность премьер-министра республики.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Новым премьер-министром правительства Молдовы может быть избрана лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Ее кандидатуру выдвинул в премьер-министры президент Игорь Додон. 

"В соответствии с положениями Конституции Молдовы, после консультаций с парламентскими фракциями, я решил назначить на пост премьер-министра Молдовы г-жу Майю Санду", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Сегодня в Молдове проходит заседание парламента X созыва. На повестку дня вынесли важные вопросы, среди которых выборы руководящих органов парламента и рассмотрение кандидатур в новый состав правительства Молдовы. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы, связанные с принятием ряда важных законодательных актов.

Депутаты уже выбрали руководство - председателя и вице-спикеров парламента страны. 

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Конституционный суд Молдовы в пятницу вынес решение о том, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Депутаты сочли, что, поскольку их мандаты были признаны 9 марта, у них еще есть время избрать руководство до 9 июня.

Депутат парламента, вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил на брифинге в субботу, что демократы не признают законность процедур, имеющих место сегодня в парламенте. 

"Все то, что сегодня происходит в парламенте будет оспорено нами в законном порядке. Коллеги из Демпартии уже подготовили соответствующее обращение в Конституционный суд. Мы попросим КС высказаться насчет законности назначения председателя парламента", - сообщил Канду.

По словам Канду, Демпартия не хотела проведения досрочных парламентских выборов, однако в данном случае "единственным решением стало бы предоставление гражданам Молдовы права выбирать тех, кто достоин руководить страной". 

По завершению брифинга, Канду сообщил журналистам, что представитель руководства ДПМ вновь выйдет к прессе.

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Теги:
выдвижение, назначение, правительство, кабинет министров, кандидатура, премьер-министр


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