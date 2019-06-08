Названо имя кандидата в премьер-министры Молдовы - кто возглавит кабмин

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Новым премьер-министром правительства Молдовы может быть избрана лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Ее кандидатуру выдвинул в премьер-министры президент Игорь Додон.

"В соответствии с положениями Конституции Молдовы, после консультаций с парламентскими фракциями, я решил назначить на пост премьер-министра Молдовы г-жу Майю Санду", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Сегодня в Молдове проходит заседание парламента X созыва. На повестку дня вынесли важные вопросы, среди которых выборы руководящих органов парламента и рассмотрение кандидатур в новый состав правительства Молдовы. Также парламентарии намерены рассмотреть вопросы, связанные с принятием ряда важных законодательных актов.

Депутаты уже выбрали руководство - председателя и вице-спикеров парламента страны.

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Конституционный суд Молдовы в пятницу вынес решение о том, что депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня включительно, в противном случае президент может распустить парламент. Депутаты сочли, что, поскольку их мандаты были признаны 9 марта, у них еще есть время избрать руководство до 9 июня.

Депутат парламента, вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил на брифинге в субботу, что демократы не признают законность процедур, имеющих место сегодня в парламенте.

"Все то, что сегодня происходит в парламенте будет оспорено нами в законном порядке. Коллеги из Демпартии уже подготовили соответствующее обращение в Конституционный суд. Мы попросим КС высказаться насчет законности назначения председателя парламента", - сообщил Канду.

По словам Канду, Демпартия не хотела проведения досрочных парламентских выборов, однако в данном случае "единственным решением стало бы предоставление гражданам Молдовы права выбирать тех, кто достоин руководить страной".

По завершению брифинга, Канду сообщил журналистам, что представитель руководства ДПМ вновь выйдет к прессе.

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