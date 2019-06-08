Депутаты парламента Молдовы признали захваченный статус государства

Парламентарии приняли текст декларации, в которой указывается, что государственные ведомства республики являются несвободными.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. В рамках пленарного заседания парламента Молдовы X созыва депутаты от фракций ПСРМ, PAS (партия "Действие и солидарность" ) и платформы DA (партия "Достоинство и правда") приняли декларацию, в которой говорится о захваченном статусе молдавского государства.

Текст документа зачитал с центральной трибуны парламента депутат Андрей Нэстасе. По словам парламентария, проект документа неоднократно обсуждался с гражданским обществом и коллегами по парламенту, а в его текст были внесены соответствующие поправки. Нэстасе пообещал гражданам Молдовы, что с момента принятия этого документа у них начнется новая жизнь - демократическая и современная.

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества", - процитировал Нэстасе текст декларации.

Нэстасе подчеркнул, что на протяжение целого ряда лет, судебные инсанции были захвачены, а права и свободы человека систематически нарушались.

Депутат парламента, вице-председатель ДПМ Андриан Канду заявил на брифинге в субботу, что демократы не признают законность процедур, имеющих место сегодня в парламенте.

"Все то, что сегодня происходит в парламенте будет оспорено нами в законном порядке. Коллеги из Демпартии уже подготовили соответствующее обращение в Конституционный суд. Мы попросим КС высказаться насчет законности назначения председателя парламента", - сообщил Канду.

По словам Канду, Демпартия не хотела проведения досрочных парламентских выборов, однако в данном случае "единственным решением стало бы предоставление гражданам Молдовы права выбирать тех, кто достоин руководить страной".

По завершению брифинга, Канду сообщил журналистам, что представитель руководства ДПМ вновь выйдет к прессе.

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