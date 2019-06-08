20:45 08 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.37
  • USD18.13
  • RUB0.28
  • RON4.31
  • UAH0.67
Поиск
LIVE:
Vlad Plahotniuc

Лидер ДПМ не признал решения парламента и новое правительство Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
339 0 0

Лидер Демократической партии выступил на брифинге, где сообщил, что все сегодняшние решения парламента республики являются нелегитимными.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк назвал действия парламентариев ПСРМ, платформы DA и партии PAS попыткой узурпации власти в стране, а все сегодняшние решения высшего законодательного органа страны - нелигитимными.

Об этом Плахотнюк сообщил во время брифинга для прессы, уточнив, что необходимо, чтобы все государственные ведомства работали в нормальном режиме, не подчиняясь "нелегитимной власти". 

Председатель ДПМ подчеркнул, что в сложившейся ситуации только народ Молдовы может решить судьбу страны на досрочных парламентских выборах, а президента Додона Плахотнюк объявил вне закона, сообщив, что необходимо, чтобы народ переизбрал президента и желательно, чтобы это произошло одновременно с досрочными парламентскими выборами. 

"Начиная с сегодняшнего дня у нас нет легитимного президента страны, народ должен избрать другого главу государства. Это лучше сделать параллельно с досрочными парламентскими выборами", - уточнил глава ДПМ.

Плахотнюк отметил, что Демпартия ранее пыталась создать техническую коалицию с социалистами. 

"Мы пытались создать техническую коалицию с ПСРМ, о чем не раз говорили с президентом Додоном. Мы пытались найти консенсус, но всегда выдвигались новые требования, связанные с геополитическими требованиями, которые ДПМ не могла бы выполнить", - заявил лидер ДПМ.

Лидеры демократов и социалистов на консультациях с президентом Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Дискуссия Додона, Гречаной, Плахотнюка, Филипа и Канду за одним столом - фото

Он подчеркнул, что демократы уже приняли меры, чтобы все учреждения страны функционировали нормально.

Ранее Голосами 56 депутатов председателем высшего законодательного органа страны избрана Зинаида Гречаная, а правительство страны возглавила председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Все члены нового кабмина уже принесли присягу президенту Игорю Додону в присутствии депутатов и представителей дипломатического корпуса.

Послы Евросоюза, США и России, присутствовавшие на заседании парламента, поддержали усилия депутатов по преодолению политического кризиса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Плахотнюк: избирательная система в Молдове изменится
Додон готов встретиться с Гречаной, Плахотнюком, Санду и Нэстасе
Плахотнюк рассказал о выводах Венецианской комиссии по системе выборов
Теги:
заявление, Влад Плахотнюк, Молдова, правительство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Затонувшая вселенная под водами Мирового океана
Кэмпбелл и Карамбё открыли Парк футбола "Евро - 2020" в Санкт-Петербурге
Защищаем себя на отдыхе
Собираем аптечку в отпуск: список лекарств, которые пригодятся в дороге

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться