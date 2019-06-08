Лидер ДПМ не признал решения парламента и новое правительство Молдовы

Лидер Демократической партии выступил на брифинге, где сообщил, что все сегодняшние решения парламента республики являются нелегитимными.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк назвал действия парламентариев ПСРМ, платформы DA и партии PAS попыткой узурпации власти в стране, а все сегодняшние решения высшего законодательного органа страны - нелигитимными.

Об этом Плахотнюк сообщил во время брифинга для прессы, уточнив, что необходимо, чтобы все государственные ведомства работали в нормальном режиме, не подчиняясь "нелегитимной власти".

Председатель ДПМ подчеркнул, что в сложившейся ситуации только народ Молдовы может решить судьбу страны на досрочных парламентских выборах, а президента Додона Плахотнюк объявил вне закона, сообщив, что необходимо, чтобы народ переизбрал президента и желательно, чтобы это произошло одновременно с досрочными парламентскими выборами.

"Начиная с сегодняшнего дня у нас нет легитимного президента страны, народ должен избрать другого главу государства. Это лучше сделать параллельно с досрочными парламентскими выборами", - уточнил глава ДПМ.

Плахотнюк отметил, что Демпартия ранее пыталась создать техническую коалицию с социалистами.

"Мы пытались создать техническую коалицию с ПСРМ, о чем не раз говорили с президентом Додоном. Мы пытались найти консенсус, но всегда выдвигались новые требования, связанные с геополитическими требованиями, которые ДПМ не могла бы выполнить", - заявил лидер ДПМ.

Он подчеркнул, что демократы уже приняли меры, чтобы все учреждения страны функционировали нормально.

Ранее Голосами 56 депутатов председателем высшего законодательного органа страны избрана Зинаида Гречаная, а правительство страны возглавила председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Все члены нового кабмина уже принесли присягу президенту Игорю Додону в присутствии депутатов и представителей дипломатического корпуса.

Послы Евросоюза, США и России, присутствовавшие на заседании парламента, поддержали усилия депутатов по преодолению политического кризиса.

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