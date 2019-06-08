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СИБ

Парламент Молдовы отправил в отставку руководителей СИБ и НАЦ

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Парламентарии приняли решение, согласно которому главы Службы информации и безопасности Молдовы и Национального антикоррупционного центра были отправлены в отставку.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Депутаты парламента на заседании в субботу утвердили отставку Богдана Зумбряну с поста главы национального антикоррупционного центра, также проголосовали за отставку Василе Ботнаря с поста директора СИБ. Такое решение приняли депутаты от фракций ПСРМ, платформы DA и партии PAS.

Как сказано в проекте решения, Зумбряну был отправлен в отставку "в связи с тем, что утверждение его в должности было незаконным", а Ботнарь лишился поста главы спецслужб Молдовы так как "утратил доверие" парламентариев.

Безопасность
CC0 / Pixabay / TBIT
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Депутаты парламента решили в субботу сразу после завершения учредительного заседания, на котором были выбраны руководители парламента и сформировано правительство страны, провести еще одно заседание, чтобы рассмотреть ряд законопроектов.

Ранее Голосами 56 депутатов председателем высшего законодательного органа страны избрана Зинаида Гречаная, а правительство страны возглавила председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Все члены нового кабмина уже принесли присягу президенту Игорю Додону в присутствии депутатов и представителей дипломатического корпуса.

Руководство парламента объявило, что депутаты встретятся на новом заседании в воскресенье, 9 июня. Оно назначено на 9:00.

Послы Евросоюза, США и России, присутствовавшие на заседании парламента, поддержали усилия депутатов по преодолению политического кризиса.

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Теги:
отставка, НАЦ, СИБ, решение, парламент Молдовы


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