Козак пояснил, кто должен отражать внешнюю политику Молдовы

Партия социалистов и блок ACUM избрали в субботу спикера парламента и утвердили новое правительство.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдовой вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что события в республике - внутриполитический процесс, но Москве важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей.

"Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс. Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан", - сказал Козак слова которого цитирует РИА Новости.

Российский вице-премьер также отметил мужественную и прагматичную позицию блока ACUM и Партии социалистов, которые "преодолели политические разногласия с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдовы".

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"С удовлетворением хочу отметить поддержку этой позиции Европейским союзом и США. Этот, пусть и незначительный в геополитическом плане, факт - ещё одно подтверждение необходимости взаимодействия и возможности достижения согласия по принципиальным вопросам современного мироустройства на общей цивилизационной платформе", - добавил Козак.

Партия социалистов президента Игоря Додона и блок ACUM создали в субботу парламентскую коалицию. Додон после консультаций с парламентскими фракциями выдвинул в качестве кандидата на пост премьера сопредседателя блока ACUM Майю Санду. Ее кандидатура была утверждена единогласно. Новый кабинет министров под руководством Санду принес присягу сразу после завершения заседания парламента. Депутаты также приняли "Декларацию об осуждении попытки узурпации власти в пользу Демократической партии через конституционный суд".

Конституционный суд ранее объявил действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок.

Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк назвал действия парламента "попыткой государственного переворота", а также заявил о том, что президент Игорь Додон утратил легитимность.

Администрация президента Молдовы считает, что Конституционный суд страны превышает свои полномочия. Власти обратятся в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбами дать оценку действиям судей и принять меры.