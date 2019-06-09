Козак пояснил, кто должен отражать внешнюю политику Молдовы

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдовой вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что события в республике - внутриполитический процесс, но Москве важно, чтобы внешнюю политику страны определяли силы, отражающие волю ее жителей.
"Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс. Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан", - сказал Козак слова которого цитирует РИА Новости.
Российский вице-премьер также отметил мужественную и прагматичную позицию блока ACUM и Партии социалистов, которые "преодолели политические разногласия с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдовы".
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"С удовлетворением хочу отметить поддержку этой позиции Европейским союзом и США. Этот, пусть и незначительный в геополитическом плане, факт - ещё одно подтверждение необходимости взаимодействия и возможности достижения согласия по принципиальным вопросам современного мироустройства на общей цивилизационной платформе", - добавил Козак.
Конституционный суд ранее объявил действия парламента незаконными, поскольку депутаты должны были создать правительство до полуночи 7 июня, но не уложились в отведенный законом срок.
Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк назвал действия парламента "попыткой государственного переворота", а также заявил о том, что президент Игорь Додон утратил легитимность.
Администрация президента Молдовы считает, что Конституционный суд страны превышает свои полномочия. Власти обратятся в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию с просьбами дать оценку действиям судей и принять меры.