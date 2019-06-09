Парламент Молдовы вновь собирается на заседание

Сегодня у молдавских депутатов вновь насыщенная повестка дня - предстоит рассмотреть ряд важных вопросов.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. В воскресенье, 9 июня, высший законодательный орган страны вновь собирается на пленарное заседание. Парламентарии намерены рассмотреть ряд важных вопросов и принять законодательные акты, необходимые для развития республики, о чем накануне вечером сообщила спикер Зинаида Гречаная.

Вчера, 8 июня, после трехмесячного перерыва депутатам от ПСРМ и блока ACUM удалось избрать руководство парламента республики и сформировать правительство. Новым премьер-министром стала Майя Санду - лидер политической партии PAS ("Действие и солидарность").

Также парламентарии признали захваченный статус государства и отправили в отставку директоров Службы информации и безопасности и Национального антикоррупционного центра, как "утративших доверие".

Лидер молдавских демократов Владимир Плахотнюк назвал действия парламентариев ПСРМ, платформы DA и партии PAS попыткой узурпации власти в стране, а все решения высшего законодательного органа страны - нелигитимными.

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