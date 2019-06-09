Додон обратился к мировому сообществу из-за ситуации в Молдове

Додон считает, что необходимо обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти в Молдове.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что в сложившейся ситуации нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ республики на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты.

"Вчерашний день показал, что мы, граждане Молдовы с разными взглядами на внутреннюю и внешнюю политику, можем объединиться ради общей цели: освобождения Молдовы от криминального, диктаторского режима", - написал Додон в Facebook.

Он отметил, что важно продолжать эту борьбу. Он добавил, что, как видно, "Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. И это несмотря на то, что вчерашние процессы в парламенте и новое сформированное правительство встретили поддержку подавляющего большинства граждан и были признаны нашими внешними партнерами с Запада и Востока".

"В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты", - подчеркнул Додон.

Комментируя уличные акции, организованные Демпартией, президент призывал всех оставаться дома.

"Не поддавайтесь на угрозы и провокации уходящей власти. Ситуация уже изменилась. В Молдове наступили перемены", - сказал Додон.

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