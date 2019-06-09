Парламент Молдовы обратился к мировому сообществу и ООН

Парламентарии приняли декларацию, призывающую мировые структуры, в том числе ООН, оценить ситуацию в стране и поддержать законную власть.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Парламент Молдовы обратился к мировому сообществу, в том числе к Организации объединенных наций. с целью оценки ситуации в Молдове. Соответствующую декларацию приняли депутаты большинством голосов. Текст декларации зачитала с парламентской трибуны лидер партии PAS Майя Санду.

"Требуем признать правительство Павла Филипа вне закона, а Демократическую партию убрать своих людей от государственных учреждений. Призываем всех граждан страны не поддаваться на провокации и не участвовать в насильственных и незаконных акциях протеста, чтобы не привести страну к гражданскому противостоянии", - сказано в тексте документа.

Парламентарии также осудили решение Конституционного суда Молдовы, выразив мнение, что вердикт КС от 7 июня находится вне рамок основного закона страны. Депутаты также внесли в текст принятой декларации положение о том, что оппозиционное меньшинство пытается навязать правящему большинству свою волю.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон отреагировал на решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства Павлу Филипу. По мнению Додона, это направлено на дальнейшую узурпацию власти.

"Отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным Конституционным Судом в целях дальнейшей узурпации власти", - написал Додон в соцсетях.

Конституционный суд в воскресенье постановил временно передать и.о. премьер-министра обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.

В субботу, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось.

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