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Павел Филип

Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Своим декретом Павел Филип, которого Конституционный суд Молдовы уполномочил исполнять обязанности главы государства, отправил действующий парламент в отставку и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik.  Павел Филип заявил, что подписал указ о проведении досрочных выборов в стране. Он это сделал на брифинге.

"КС высказался об условиях для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 6 сентября", - сказал Филип во время брифинга.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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 По словам чиновника, президент Молдовы Игорь Додон не исполняет свои конституционные обязанности, поэтому должен покинуть свой пост. 

"Самый демократический инструмент в этой ситуации - досрочные выборы. Партии не должны держаться за должности, в том числе и Игорь Додон, который более не имеет права быть президентом", - объяснил свой постуопок Филип. 

Сам президент Игорь Додон считает, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства Павлу Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти.

"Отчаянный шаг воспользоваться подконтрольным Конституционным Судом в целях дальнейшей узурпации власти", - написал Додон в соцсетях.

В субботу, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось.

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