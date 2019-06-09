Нэстасе высказался по поводу протестов в центре Кишинева

Назначенный парламентом Молдовы министр внутренних дел Андрей Нэстасе рассказал о том, как Демпартия организовала митинг в центре Кишинева, а также оценил решение Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Бюджетников обязывают приезжать на акцию протеста в центре Кишинева, а за участие в манифестациях они получают финансовое вознаграждение, об этом заявил журналистам назначенный парламентом вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе.

"Это - неискренний протест, это атака на народное волеизъявление от 24 февраля 2019, когда граждане избрали новый состав парламента. Сегодня парламентское большинство решило избавить государственные учреждения от захваченного статуса. Мы хотим, чтобы все инстанции государства были деполитизированы, а представителям мафии в них не было места", -заявил Нэстасе.

Оценил политик и сегодняшнее решение Конституционного суда, назвав его "криминальным и взятым с потолка". Нэстасе подчеркнул, что сегодня Констиутуционный суд является организацией, контролируемой политически. По словам политика, президент Додон не должен брать во внимание решение КС и продолжать исполнять свои обязанности.

"Игорь Додон должен продолжать исполнять обязанности президента так же, как и нынешний состав парламента обязан сохранять за собой полномочия высшего законодательного органа. У нас действуют законно избранные и утвержденные парламентом государственные ведомства - правительство вчера было утверждено голосами депутатов", - подчеркнул Нэстасе.

Сам президент Игорь Додон считает, что решение Конституционного суда о временной передаче полномочий главы государства Павлу Филипу направлено на дальнейшую узурпацию власти.

"Отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным Конституционным Судом в целях дальнейшей узурпации власти", - написал Додон в соцсетях.

В субботу, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось.

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