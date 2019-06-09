Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности

Игорь Додон также заявил, что не рассматривает вопрос о федерализации Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. В связи с непростой ситуацией в стране президент Молдовы Игорь Додон заявил, что созывает Высший совет безопасности.

Парламент в воскресенье собрался на заседание, чтобы рассмотреть всего один вопрос - принять декларацию о политической ситуации в стране. Также в воскресенье стало известно, что Конституционный суд постановил временно передать и.о. премьер-министра обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. Павел Филип провел в воскресенье брифинг, на котором подписал указ о роспуске парламента.

"Я сегодня подпишу указ об утверждении нового состава Высшего совета безопасности, и все решения в стране в ближайшие дни будут приниматься в соответствии с решениями этой инстанции", - сказал Додон в парламенте журналистам.

Он также подчеркнул, что не рассматривает вопрос о федерализации Молдовы.

"Федерализации Молдовы не будет, и я на этом не настаивал. (Владимир) Плахотнюк озвучивал этот пункт лично, когда встречался с Дмитрием Козаком", - сказал он.

Додон отметил, что 8 июня парламент вполне законно избрал спикера и утвердил состав правительства. А действия КС и Павла Филипа президент назвал попыткой узурпации власти.

"Наша четкая позиция, поддерживаемая обществом, - крайний срок роспуска парламента – 9 июня. Вчера был законный срок для формирования большинства и правительства. Сегодня уже нет предпосылок для роспуска парламента. Действия Филипа – попытка узурпации власти. Никаких досрочных выборов не может быть", - заявил Додон.

Президент заверил, что многие граждане поддерживают позицию социалистов и их партнеров по парламенту из блока ACUM. Также свою поддержку высказали внешние партнеры страны.

"За последние сутки пришло очень много сообщений от внешних партнеров Республики Молдова, поддерживающих действующий парламент и решения, принятые молдавскими депутатами. Те, кто в последние несколько лет контролировал деятельность государственных органов, не хотят упускать власть. Есть ряд решений, которые позволят преодолеть сложную ситуацию в стране", - пояснил Додон.

Он добавил, что "сегодня тысячи граждан Молдовы звонят и отправляют сообщения о том, что готовы приехать в Кишинев и поддержать парламент и утвержденное им новое правительство, однако глава государства публично призвал их оставаться дома и не поддаваться на провокации".

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Глава государства отметил, что решения Конституционного суда не имеют смысла, так как нельзя аннулировать те решения, за которые уже проголосовали депутаты. По словам Додона, за свои решения судьи КС могут впоследствии понести уголовную ответственность.

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