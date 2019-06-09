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Реакция социалистов: не признаем решения КС, они - антиконституционны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Исполнительный секретарь ПСРМ озвучил позицию партии о решении Конституционного суда Молдовы, передавшего полномочия главы государства Павлу Филипу.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Партия социалистов и депутаты от ПСРМ не признают решения Конституционного суда, принятые за последние несколько дней. Такую позицию озвучил прессе исполнительный секретарь ПСРМ Влад Бэтрынча. 

"Все эти действия являются антиконституционными и направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Все действия Демпартии являются узурпацией власти, что, согласно Конституции, является самым грубым преступлением против народа и страны", - заявил партийный лидер.

Фракция Партии социалистов
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам Бэтрынчи, все действия и заявления, озвученные Павлом Филипом и другими лидерами ДПМ, являются незаконными. Никакой речи о досрочных выборах в этих условиях не может быть.

"Сегодня в стране существуют легитимные президент, парламент и правительство. ПСРМ обратилась ко всем международным партнерам с призывом дать оценку сегодняшней ситуации в стране. В эти часы продолжает поступать все больше заявлений с признанием нового утвержденного правительства и руководства парламента", - отметил депутат.

По словам исполнительного секретаря ПСРМ, политформирование обращается к гражданам с призывом не поддаваться ни на какие провокации и оставаться дома.

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