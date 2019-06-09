Майя Санду: завтра все госинституты должны работать в нормальном режиме

Министры нового правительства сделают так, что госслужащие будут выполнять свои обязанности только на основании закона, заявила Санду.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. В понедельник все государственные институты должны работать в нормальном режиме, заявила в воскресенье на брифинге утвержденная парламентом премьер-министр Майя Санду.

"Обращаюсь ко всем госслужащим. Политики приходят и уходят, а вы действительно управляете этой страной. Новое выбранное и утвержденное законно правительство ставит перед собой цель в первую очередь освободить администрацию от прессинга и шантажа, чтобы вы были свободны в том, как выполнять свою работу на пользу граждан", - заявила Санду.

По ее словам, избранное правительство хочет, "чтобы у чиновников была одна власть – закон".

"Знаем, что в последние годы вы выполняли распоряжения Демократической партии, а это ненормально в демократическом государстве. Мы, министры нового правительства, сделаем так, что вы будете выполнять свои обязанности только на основании закона, и никто не сможет вам угрожать и шантажировать", - добавила премьер-министр.

Санду считает, что "бывшее олигархическое правление не хочет просто так отдавать власть и втягивает госслужащих в грязные игры".

"Важно, чтобы вы осознали, что мирная передача власти зависит от вас. Призываю поддержать усилия нового законного правительства, и вместе строить свободную и процветающую страну. Завтра все госинтитуты должны работать в нормальном режиме", - заключила утвержденная парламентом глава правительства.

В субботу, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь, президент республики Игорь Додон и парламентарии подчеркнули, что законодательство страны не нарушалось.

КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. В свою очередь, парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

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