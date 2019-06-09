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Заседание парламента 9 июня 2019 года.

Майя Санду рассказала, как новые министры пойдут завтра на работу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Утвержденный парламентом Молдовы премьер-министр Майя Санду, рассказала, как и где пройдет заседание кабинета министров.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Заседание нового кабинета министров Молдовы пойдет в стенах парламента страны в понедельник, 10 июня,  11:00 часов. Об этом на брифинге рассказала лидер партии PAS ("Действие и солидарность"), утвержденная голосами депутатов премьер-министр Майя Санду. 

Правительство Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
У Молдовы есть новое правительство - Санду утверждена в должности премьера

Санду объяснила, что необычное место для заседания правительства выбрано в связи с тем, что протестующие могут заблокировать вход в здание кабинета министров Молдовы. 

На повестке дня заседания правительства - вопросы отставок ряда директоров государственных структур и учреждение и назначения новых начальников. 

Политик вновь обратилась к руководителям и сотрудникам силовых структур, обязанных обеспечивать общественный порядок и соблюдение законности. Санду призвала силовиков не выполнять "нелегальных приказов, в том числе лидера Демократов Плахотнюка".  

"Все министры и госчиновники завтра выйдут на работу", - заявила Санду. 

Рассказала чиновница и о том, кто и как займет ее место в парламенте. Для этого необходимо организовать досрочные выборы, но лишь в том одномандатном округе, в котором избрали Санду. Она также уточнила, кто и при каких обстоятельствах может занимать кресла директоров Службы информации и безопасности и Национального антикоррупционного центра. 

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"Мы всегда говорили прямо - должности главы НАЦ и СИБ должны занять профессиональные люди на основе публичного конкурса. Это не должны быть политически не ангажированные люди", - резюмировала Санду. 

Назначенная парламентом премьер-министр обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она призвала  не участвовать их завтра в блокировании государственных институтов.

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Теги:
работа, кабмин, министры, правительство


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