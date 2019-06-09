Майя Санду рассказала, как новые министры пойдут завтра на работу

Утвержденный парламентом Молдовы премьер-министр Майя Санду, рассказала, как и где пройдет заседание кабинета министров.

КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. Заседание нового кабинета министров Молдовы пойдет в стенах парламента страны в понедельник, 10 июня, 11:00 часов. Об этом на брифинге рассказала лидер партии PAS ("Действие и солидарность"), утвержденная голосами депутатов премьер-министр Майя Санду.

Санду объяснила, что необычное место для заседания правительства выбрано в связи с тем, что протестующие могут заблокировать вход в здание кабинета министров Молдовы.

На повестке дня заседания правительства - вопросы отставок ряда директоров государственных структур и учреждение и назначения новых начальников.

Политик вновь обратилась к руководителям и сотрудникам силовых структур, обязанных обеспечивать общественный порядок и соблюдение законности. Санду призвала силовиков не выполнять "нелегальных приказов, в том числе лидера Демократов Плахотнюка".

"Все министры и госчиновники завтра выйдут на работу", - заявила Санду.

Рассказала чиновница и о том, кто и как займет ее место в парламенте. Для этого необходимо организовать досрочные выборы, но лишь в том одномандатном округе, в котором избрали Санду. Она также уточнила, кто и при каких обстоятельствах может занимать кресла директоров Службы информации и безопасности и Национального антикоррупционного центра.

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"Мы всегда говорили прямо - должности главы НАЦ и СИБ должны занять профессиональные люди на основе публичного конкурса. Это не должны быть политически не ангажированные люди", - резюмировала Санду.

Назначенная парламентом премьер-министр обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она призвала не участвовать их завтра в блокировании государственных институтов.

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