Президент Молдовы настаивает на срочном созыве заседания Совбеза - видео

Глава республики сообщил, что пригласил аккредитованный в Республике Молдова дипломатический корпус провести беседу о текущей ситуации в стране

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочее заседание с советниками и руководителями управлений аппарата главы государства, в рамках которого настоял на созыве в срочном порядке заседания Высшего совета безопасности.

"Определены несколько приоритетных задач на ближайшие дни. Указал на необходимость обновления состава Высшего совета безопасности и его созыва в срочном порядке", - написал Додон в Facebok.

Глава республики сообщил, что пригласил аккредитованный в Республике Молдова дипломатический корпус провести в понедельник беседу о текущей ситуации в стране.

"Подчеркнул необходимость промульгации законов, принятых за последние дни новым парламентским большинством, состоящим из Партии социалистов и блока ACUM. Кроме того, отметил важность начала дискуссий в парламенте для определения даты проведения всеобщих местных выборов", - добавил Додон.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове.Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом судей подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

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В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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