Президент Молдовы проводит встречу с иностранными дипломатами - фото и видео

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон проводит встречу с дипломатами, аккредитованными в республике. Дискуссии проходят в здании администрации главы республики.

Ранее президент сообщал, что пригласил послов обсудить текущую ситуацию в Молдове.

Автомобили дипкорпуса подъезжают к зданию администрации президента Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari

Автомобили дипкорпуса подъезжают к зданию администрации президента Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari

Автомобили дипкорпуса подъезжают к зданию администрации президента Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari

Автомобили дипкорпуса подъезжают к зданию администрации президента Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari

Автомобили дипкорпуса подъезжают к зданию администрации президента Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari

Автомобили дипкорпуса подъезжают к зданию администрации президента Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari

Автомобили дипкорпуса подъезжают к зданию администрации президента Молдовы © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 7 © Sputnik / Miroslav Rotari Автомобили дипкорпуса подъезжают к зданию администрации президента Молдовы

До этой встречи в здании администрации президента в присутствии молдавского президента и избранного парламентом премьера Майи Санду Василий Шова принял присягу в качестве вице-премьера по реинтеграции.

В понедельник состоится первое заседание избранного парламентом правительства. На повестке дня заседания правительства - вопросы отставок ряда директоров государственных структур и учреждений и назначения новых начальников.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером - главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными.

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом судей подать в отставку.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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